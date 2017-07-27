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Саакашвили заявил, что гостит в США у родственников


27.07.2017   23:43
Бывший президент Грузии, лидер украинской партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил в эфире телеканала CNN, что находится в США с частным визитом и не нуждается в помощи зарубежных политиков в инциденте с утратой гражданства Украины.

Запись интервью Саакашвили опубликовал в своем Facebook.

"Хотя решение о гражданстве было совершенно незаконным, я не ищу ничьей помощи. Здесь я нахожусь у своих родственников. Это семья моего дяди, они – граждане США", – сказал он.

Саакашвили подчеркнул, что его ситуация уникальна, поскольку он занимался политикой в двух странах, Грузии и Украине, и в обеих "сражался с коррупцией и олигархами".

"Президент Порошенко предложил мне принять гражданство, и я согласился, поскольку считал его причастным к реформам в Украине. Эти реформы очень важны, чтобы сделать государство устойчивым перед российским давлением", – заявил политик, добавив, что сегодня в глазах немалой части украинской элиты именно он является главным оппонентом.

Указ о лишении гражданства противоречит не только Конституции Украины, но и международному праву, отметил Саакашвили.






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