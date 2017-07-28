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Саакашвили: «У Трампа есть основания обвинять Украину»
28.07.2017 10:59
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что у американского президента Дональда Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, сообщает «112 Украина».
«Президент Трамп, например, сказал что-то об Украине. Мы в Украине ценим поддержку народа Украины со стороны США. Мы воюем с россиянами. Мир должен отдать украинцам должное за их героическое сопротивление, но, с другой стороны, президент Трамп был прав. Имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами», — сказал Саакашвили.
25 июля Трамп призвал расследовать действия Украины по поддержке экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.
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