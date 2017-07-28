Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: «У Трампа есть основания обвинять Украину»


28.07.2017   10:59
Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что у американского президента Дональда Трампа есть основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, сообщает «112 Украина».

«Президент Трамп, например, сказал что-то об Украине. Мы в Украине ценим поддержку народа Украины со стороны США. Мы воюем с россиянами. Мир должен отдать украинцам должное за их героическое сопротивление, но, с другой стороны, президент Трамп был прав. Имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами», — сказал Саакашвили.

25 июля Трамп призвал расследовать действия Украины по поддержке экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мораторий на землю ограничивает существующее право собственности - бизнес омбудсмен
Правительство Грузии не намерено более субсидировать виноградарей Восточной Грузии
Железнодорожную линию Баку – Тбилиси – Карс планируют открыть в октябре
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми убит житель Ткварчельского района
Таджики устроили поножовщину в Абхазии
Три человека погибли в Пицунде в результате падения самолета
СГБ: Со стороны Сухуми не последовало логического продолжения по делу Отхозория
Cудебный процесс по делу отца и сына Рогава состоится в пятницу
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евросоюз поддержал проект медицинского страхования Азербайджана
Грузинские студенты получат грант на учебу в лучших вузах мира
В Дарьяльском ущелье Грузии строят тоннель в направлении РФ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна