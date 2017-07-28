Украинский паспорт Саакашвили все еще действителен - Мустафа Найем

28.07.2017 11:04 Украинский паспорт Михеила Саакашвили все еще действителен. Об этом сообщил народный депутат от БПП Мустафа Найем в эфире телеканала "112 Украина".



"Я думаю, что у него его паспорт, который сейчас есть, он действителен. Потому что по закону только представитель Миграционной службы может отобрать у него паспорт, аннулировать, передав ему справку о том, что он лишен гражданства. Это означает, что это может произойти в момент его прибытия в Украину и пересечения границы. Если так произойдет, ему должны вручить справку о том, что он не гражданин Украины", - сказал он.



Нардеп также рассказал о возможных действиях украинской власти в отношении Саакашвили.



"Дальше два выхода. Или Украина как-то отправит Саакашвили в ту страну, из которой он приехал. Потому что его украинский паспорт действителен, пока он может ездить. Во-вторых, его могут депортировать в Грузию. Я думаю, что он [Порошенко] вступил в эти договоренности [с властями Грузии], получив уголовные дела или какую-то дополнительную информацию. Если нет, то это все вообще разрушается. Второй выход, что Саакашвили просит Украину о статусе лица, имеющего право на защиту или особый статус. Он въезжает в страну и может подать в Административный суд апелляцию о лишении его гражданства и просто здесь передвигаться и жить. То есть юридической возможности сейчас не пустить Саакашвили в страну нет", - отметил Найем.



Кроме этого, депутат утверждает, что в тот день, когда Саакашвили получал паспорт, Миграционная служба выдала 26 паспортов без документов.



"В тот день, когда Саакашвили получил паспорт, Миграционная служба без всяких документов, пусть проверят, выдала 26 паспортов. Я обращаюсь к господину генпрокурору, проверьте, пожалуйста. 26 паспортов в день, когда выдали Саакашвили без бланков, без документов были выданы", - добавил он.



Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.



Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.



В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.

















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