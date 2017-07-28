Варшаломидзе о Саакашвили: Для него Украина - второй дом

28.07.2017 11:13 Новость о том, что бывшего Президента Грузии Саакашвили, одного из самых именитых и успешных реформаторов в мире, может лишить гражданства Президент страны, который сам его туда пригласил, сначала ошарашивает, а потом вызывает негодование. Так комментирует сообщение о лишении граджанства Украины экс-президента Михеила Саакашвили бывший глава Аджарской автономии Грузии Леван Варшаломидзе.





"В наших разговорах с Мишей, он всегда болел и верил в светлое будущее Украины и всегда называл эту страну вторым домом. Именно поэтому ответил утвердительно на предложение Президента Порошенко о помощи ему в реформировании Украины. Меня очень беспокоит, что Президент Украины может принять такое компрометирующее себя решение, так как больше всего мне не хотелось бы думать, что в Украине властями устанавливается такой диктаторский режим, который не приемлет и боится любого оппозиционного мнения. Мне больно думать, что власть Украины может развернуть страну в противоположное от демократии направление и стать на тот путь, на который встала нынешняя власть Грузии, так как сейчас все это выглядит банальной антидемократичной попыткой двух олигархичных режимов договориться.





Зная законодательство Украины, последнее слово все таки за Президентом Украины. От одной подписи зависит направление в котором власти поведут государство: демократия или диктатура. Надеемся на здравый смысл и победу европейских и демократичных убеждений", - заявил Варшаломидзе.

















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