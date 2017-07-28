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Сенат США утвердил закон о санкциях против России
28.07.2017 11:19
Верхняя палата конгресса США подавляющим большинством приняла закон, вводящий новые санкции против России, Ирана и КНДР, несмотря на возражения со стороны Белого дома, сообщает Би-би-си.
За законопроект проголосовало 98 сенаторов, против - всего два.
Палата представителей одобрила законопроект в начале недели, также подавляющим большинством голосов. Теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.
В обширном документе примерно половина из 184 страниц посвящена России; на этих страницах перечислено все то, в чем американские политики обвиняют Москву - действия в отношении Украины, покушения на кибербезопасность США и других стран и попытки повлиять на исход выборов, поддержка Башара Асада в Сирии, коррупция, нарушения прав человека и прочее - и упомянуты все принятые до сих пор акты и указы о санкциях.
Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения парламента.
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