Виталий Кличко не считает позитивным решение о лишении Саакашвили гражданства

28.07.2017 11:34 Кличко прокомментировал лишение Саакашвили гражданства Украины28.07.2017 05:25

Мэр Киева Виталий Кличко не считает решение о лишении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили украинского гражданства позитивным для страны. Об этом он написал в своем фейсбуке.



«Сегодня важно, чтобы из Украины и об Украине шли позитивные новости. Успешные преобразования. Очень важно воплощать изменения, а не создавать скандалы. И решение относительно гражданства Саакашвили не считаю в этом контексте позитивным для страны», — написал он.



Ранее сообщалось, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко также выступила против решения лишить Саакашвили украинского гражданства.















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