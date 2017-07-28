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Могерини выразила сожаление из-за недостатка консенсуса по конституционной реформе в Грузии


28.07.2017   11:48
Вице-президент Еврокомиссии отвечает на письмо грузинских неправительственных организаций в связи с конституционной реформой. В нем Федерика Могерини выражает сожаление из-за недостатка включенности, и консенсуса на решающем этапе реформы.

"Хочу поблагодарить вас за ваше письмо президенту Еврокомиссии Жан-Клод Юнкеру и в мой адрес, где вы вместе с тридцатью двумя организациями выражаете общую обеспокоенность в связи с процессом конституционной реформы в Грузии.

Мы внимательно наблюдали за разными этапами процесса конституционной реформы, учитывали мнения Венецианской комиссии в связи с проектом новой Конституции. Евросоюз приветствовал объявленную готовность парламентского большинства, разделить рекомендации Венецианской комиссии.

Несмотря на это, окончательная версия проекта Конституции, принятого большинством, содержит значительные видоизменения в связи с пропорциональной системой парламентских выборов, что и было основным вопросом всей реформы. Конституционный проект, представленный в парламент к первому и второму чтению, подтверждает переход на пропорциональную систему, но задерживает его вступление в силу до 2024 года.

Нам известно, что последние изменения (в проект Конституции) были внесены, несмотря на сопротивление всей парламентской оппозиции, и подавляющего большинства гражданского общества.

Мы выражаем сожаление из-за недостатка включенности, и консенсуса на решающем этапе реформы.

С самого же начала во время встречи с разными политическими силами, правительством, и оппозицией, мы поддерживали ведение инклюзивных процессов, основанных на консенсусе. Можете быть уверены, что мы продолжаем предпринимать дополнительное усилие, чтобы было достигнуто основание реформы на широком и долгосрочном консенсусе"- говорится в письме вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини.







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