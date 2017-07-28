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Саакашвили указал «Украинской правде» на неправильные выводы его заявлений


28.07.2017   11:53
Бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили в интервью американскому каналу CNN рассказал о "подковерных" и "грязных играх украинских олигархов". Об этом сообщает Голос Америки.

"Проблема в том, что лидеры Украины избрали путь, подобный общего в регионе - олигархи, коррупция, захват ресурсов, подавление демократии. И поэтому я стал одним из его ведущих оппонентов", - заявил Саакашвили.

"Президент Трамп, например, сказал что-то про Украину. Мы в Украине очень ценим поддержку народа Украины со стороны США. Мы воюем с россиянами. Мир должен отдать украинцам должное за их героическое сопротивление, но с другой стороны президент Трамп был прав. Имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами", - заявил Саакашвили.

Позже Михеил Саакашвили на своей странице в Facebook написал, что не говорил в эфире фразы о том, что "Трамп имеет основания говорить о вмешательстве Украины в выборы в США":

"Уважаемая Украинская правда, ваш заголовок может по ошибке быть принятым за мою цитату, хотя я такого не говорил и он не соответствует приведенной моей цитате в самой статье. В своем выступлении я всех призвал поддержать Украину и выразил уверенность, что Трамп подпишет санкции против России. И да, я, конечно, говорил об олигархической власти в Украине", - исправил СМИ Саакашвили.






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