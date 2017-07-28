Саакашвили: Я не ищу ничьей помощи

28.07.2017 13:08 Я не ищу ничьей помощи, - заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в интервью CNN. Он также ответил на вопрос ведущего, ищет ли помощи президента США Дональда Трампа.



«Я приехал сюда к родственникам. Они живут здесь, граждане США. Это семья моего дяди. У меня отобрали гражданство Украины потому, что я воспрепятствовал коррумпированным олигархам. Я патриот Украины. Это уникальная ситуация, когда президент одной страны уезжает в другую страну. Я сделал это потому, что меня пригласил украинский народ. Президент Порошенко предоставил мне гражданство, и я согласился, так как считал, что он хочет проводить реформы",- отметил экс-президент Грузии.



По его словам, реформы были необходимы, чтобы Украина стала более устойчивой перед давлением России.



«Однако власти Украины избрали другой путь: олигархия, коррупция, попрание демократии. Исходя из этого, я стал оппонентом. Меня лишили гражданства абсолютно незаконно, Порошенко убрал одного из своих главных оппонентов. Украинский народ победит в этой войне. Они остановят Россию, они возьмут западный курс, но для этого они должны избавиться от олигархов советского стиля», - заявил Михеил Саакашвили.















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