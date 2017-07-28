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«Удар ножом в спину» - так оценивает Саакашвили лишение его гражданства Украины


28.07.2017   14:26
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михеил Саакашвили заявил в интервью русскому бюро телекомпании ВВС, что собирается поехать в Украину, и вернуть паспорт, и планирует сделать это мобилизацией народа и протестными акциями.

Бывший президент Грузии оценил лишение его гражданства Украины как "удар ножом в спину".

"Я вернусь в Украину, потому, что будет мобилизован народ, мы и без того собирались сделать это к осени. Разумеется, я поеду, и активно приму участие во всем этом. Порошенко не хватило ни ума, ни опыта, ни сдержанности, чтобы не сделать такую глупость"- заявил Михеил Саакашвили.







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