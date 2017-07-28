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Прокуратура Грузии проверит сообщения о коррупции в министерстве пробации


28.07.2017   14:31
Главная прокуратура Грузии изучает деятельность министерства по исполнению наказаний и пробации на предмет присвоения или растраты бюджетных средств, а также превышения служебных полномочий. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В июле представитель неправительственной организации «Останови коррупцию» Георгий Баджелидзе обвинил министерство пробации в коррупционной сделке с тремя компаниями – «Бейкер», «Нил» и «Женщина и бизнес».

В НПО считают, что соглашения с этими компаниями о поставке определенной продукции в тюрьмы были оформлены с нарушением закона о государственных закупках.

В ответ министр пробации Кахи Кахишвили на чрезвычайном брифинге назвал обвинения Баджелидзе ложью, заявив, что его ведомство вообще не оформляло договор с компанией «Нил», а соглашения с двумя другими компаниями были оформлены с полным соблюдением закона.

Кахишвили сам попросил следственные органы заинтересоваться делом и начать расследование.

Уголовное дело возбуждено по статьям «присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения» и «превышение служебных полномочий», что наказывается штрафом или лишением свободы сроком от 4 до 7 лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью сроком до 3 лет.

"Новости-Грузия"





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