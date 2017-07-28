Давид Сакварелидзе вернулся в Украину

28.07.2017 14:38 Член совета партии «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе беспрепятственно вернулся в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



«Хочу сказать огромное искреннее спасибо моим друзьям, единомышленникам и всем тем людям, которые приехали сегодня в аэропорт поддержать меня и всю нашу команду! Благодарю вас за участие и готовность вместе продолжать борьбу за светлое будущее нашей прекрасной страны!» — написал он.



Также Сакварелидзе репостнул видео его встречи единомышленниками в аэропорту «Киев» («Жуляны»).



В ответ на вопрос одной из пришедших, правда ли, что его соратник, экс-глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сегодня намерен попытаться вернуться в Украину, Сакварелидзе не стал отрицать, заявив, что «об этом все узнают».



«Приехать или не приехать Михеилу, не решает Порошенко. Это решает украинский народ. Если украинский народ решит, что Михеил должен приехать, он приедет», — считает один из лидеров РНС.



Он выразил уверенность, что Саакашвили «по украинскому паспорту заедет и будет находиться, бороться и драться до конца».



Сам же Сакварелидзе готов к возможному лишению его самого украинского гражданства.



«Пускай лишают. Я никуда не собираюсь. Готов к любому сценарию», — сказал он.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

