Россия ввела санкции против американских дипломатов

28.07.2017 14:43 Россия запретила американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Об этом сообщается в релизе Министерства иностранных дел.



Помимо этого Москва потребовала от США до 1 сентября сократить число дипломатов, находящихся в России. Число служащих в американских дипломатических учреждениях в России, таким образом, должно сократиться до 455 человек.



"Предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ.



– Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.



Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США",- говорится в заявлении МИД РФ.



Реакция МИД России, как выясняется из сообщения ведомства, последовала за принятием в США закона об ужесточении санкций в отношении России.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

