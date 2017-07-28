Каладзе обещает развивать ночную жизнь Тбилиси

28.07.2017 15:02 Кандидат в мэры Тбилиси от партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Каладзе в ближайшем будущем представит свое видение в связи с проектами, которые должны быть осуществлены в столице. В связи с этим Каха Каладзе распространяет видеообращение и заостряет внимание на создание в столице рабочих мест.



«... В ближайшем будущем планируем представить свое видение в связи с тем, какие проекты планируем осуществить в течение будущих лет. Одно из таких направлений – развитие ночной жизни Тбилиси. Это не только развлечения или отдых. Напротив, это имеет прямую связь с созданием новых рабочих мест, развитием малого и среднего бизнеса и, что самое главное и важное, с подключением нашей полной жизни, энергии молодежи», - заявил Каха Каладзе.



Кандидат в мэры приветствует тот факт, что в стране год от года растет число туристов.



«Осуществляя подобные проекты, мы сможем привлечь больше туристов, наш город станет более привлекательным и интересным для иностранцев. Одним из направлений в общей концепции туристического развития рассматриваем развитие и благоустройство ночного Тбилиси», - заявляет Каха Каладзе.















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