Кто выиграет Тбилиси - Социологические исследования показывают радикально противоположные результаты

28.07.2017 15:14 «До выборов менее трех месяцев и манипуляция результатами социсследований уже началась. К этому времени опубликовано исследование NDI. «Грузинская мечта» также провела внутреннее исследование, результаты которого серьезно отличаются от тех, что публикует NDI. Единственное сходство в том, что первое место в борьбе за пост мэра Тбилиси занимает Каха Каладзе, но NDI отдает ему 30% и прогнозирует второй тур, а внутреннее исследование «Мечты» - 40% и победу в первом туре», - пишет газета «Резонанси».



«Согласно исследованию NDI, если бы завтра проводились выборы мэра Тбилиси, 30% опрошенных проголосовали бы за Каху Каладзе, 19% - за Алеко Элисашвили, 18% - за Заала Удумашвили, 5% - за Елену Хоштария. 12% опрошенных не знают ответа на этот вопрос, 4% - отказались отвечать, по словам же еще 4% опрошенных, они не проголосовали бы ни за одного из кандидатов. Согласно исследованию NDI, если бы выборы проводились завтра, потребовался бы второй тур. Оппозиционные кандидаты вместе имеют более высокий рейтинг (41%), чем кандидат правящей партии (30%). Часть политологов утверждает, что в случае выхода Элисашвили во второй тур и объединения оппозиции есть шанс, что Каладзе потерпит поражение. К тому же, согласно исследованию NDI, большинство опрошенных (62%) еще не решили, за кого бы они голосовали, если бы выборы проводились завтра. Политологи говорят, что исход выборов решится именно в борьбе за этих неопределившихся избирателей», - отмечает издание.



«Согласно исследованию NDI, показатели партий таковы: 22% опрошенных поддерживают «Грузинскую мечту», 7% - «Нацдвижение» и 3% - «Европейскую Грузию». Полевые работы исследования NDI были проведены в период с 18 июня по 9 июля. Иную картину рисует в беседе с «Резонанси» психолог Зураб Бигвава, чья компания «Психо проект» проводит внутренние исследования для правящей партии. По его словам, месяц назад они провели исследование для «Грузинской мечты». Первое место занял Каха Каладзе с 40%, второе - Заал Удумашвили, третье и четвертое с почти одинаковыми показателями разделили Хоштария и Элисашвили. Бигвава также говорит, что они изучили и рейтинги партий и на первом месте оказалась «Мечта», на втором - «националы», на третьем - «Европейская Грузия», а барьер также преодолеют «Альянс патриотов» и лейбористы. Он говорит, что был удивлен небольшим отставанием между «Европейской Грузией» и «националами», - заключает издание.



«Мы сделали рейтинг доверия и выяснилось, что Каладзе идет на первом месте и сильно опережает остальных. На втором месте вместо Элисашвили находится Усупашвили. Суммарный рейтинг оппозиции не превышал рейтинга Каладзе. Неопределившихся избирателей было много, более 30%. Результаты показали, что в Тбилиси второго тура не будет. У Каладзе есть шанс победить в первом же туре. В ходе исследований используется метод аллокации, поэтому мы можем предположить, в какую сторону склонятся неопределившиеся пока избиратели. Решающая часть таких людей склонится в сторону кандидата правящей партии. Когда мы спрашивали их - на ваш взгляд, кто победит на выборах - 62% опрошенных заявили, что победят кандидаты «Мечты». Не считайте парадоксальным, но самым неудобным противником для Каладзе может быть Хоштария, а с Удумашвили и Элисашвили он расправится легко», - заявил в беседе с корреспондентом издания Зураб Бигвава.















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