Нодия: «Национальное движение» более не является серьезным конкурентом «Грузинской мечты»

28.07.2017 15:20 Политолог Гия Нодия дает оценку политической части исследования NDI в социальной сети. По его мнению, исследование явствует, что Алеко Элисашвили является основным оппозиционным кандидатом в выборах тбилисского мэра, однако считает, что у него нет реальной силы из-за беспартийности.



Нодия пишет также, что после распада "Национального движения" партия не может оказать серьезную конкуренцию "Грузинской мечте".



"Сегодняшнее "Национальное движение" может успокоиться тем, что технически вновь остается основной оппозиционной партией и что главное, в рейтингах опережает "Европейскую Грузию". Но если перед прошлогодними парламентскими выборами оно создавало реальную опасность "Грузинской мечте", сегодня уже не является ее серьезным конкурентом. Это и без того было известно, но исследование дало конкретный документ.



Зря радуются фаны Елисашвили, "середняки", дескать, выходим из диархии (двоевластия) "мечты" и "националов", появилась действительно "третья сила". Элисашвили скорее тот случай, когда на безрыбье и рак рыба. Его достижением может быть то, что достойно проиграет выборы в мэры, или по самому оптимистичному сценарию, он победит Каладзе, и тем самым смешает ситуацию. Но он никакая ни "сила". В политике "силой" называется партия, а он позирует своей беспартийностью. Такой кандидат уже был у нас - Ката Джикия в сериале "Подруги моей жены".



(Но еще раз подтверждаю: так как оказался в стране, где и рак рыба, я готов проголосовать во втором туре за рак, и призвать к этому и других)- пишет Гия Нодия.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

