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Нодия: «Национальное движение» более не является серьезным конкурентом «Грузинской мечты»
28.07.2017 15:20
Политолог Гия Нодия дает оценку политической части исследования NDI в социальной сети. По его мнению, исследование явствует, что Алеко Элисашвили является основным оппозиционным кандидатом в выборах тбилисского мэра, однако считает, что у него нет реальной силы из-за беспартийности.
Нодия пишет также, что после распада "Национального движения" партия не может оказать серьезную конкуренцию "Грузинской мечте".
"Сегодняшнее "Национальное движение" может успокоиться тем, что технически вновь остается основной оппозиционной партией и что главное, в рейтингах опережает "Европейскую Грузию". Но если перед прошлогодними парламентскими выборами оно создавало реальную опасность "Грузинской мечте", сегодня уже не является ее серьезным конкурентом. Это и без того было известно, но исследование дало конкретный документ.
Зря радуются фаны Елисашвили, "середняки", дескать, выходим из диархии (двоевластия) "мечты" и "националов", появилась действительно "третья сила". Элисашвили скорее тот случай, когда на безрыбье и рак рыба. Его достижением может быть то, что достойно проиграет выборы в мэры, или по самому оптимистичному сценарию, он победит Каладзе, и тем самым смешает ситуацию. Но он никакая ни "сила". В политике "силой" называется партия, а он позирует своей беспартийностью. Такой кандидат уже был у нас - Ката Джикия в сериале "Подруги моей жены".
(Но еще раз подтверждаю: так как оказался в стране, где и рак рыба, я готов проголосовать во втором туре за рак, и призвать к этому и других)- пишет Гия Нодия.
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