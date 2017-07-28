Маргвелашвили: Интеграция в НАТО идет на пользу Грузии

28.07.2017 16:29 Президент Грузии уверен, что предстоящий визит в Тбилиси вице-президента США Майка Пенса и проведение очередных учений НАТО «Достойный партнер» станет положительным фактором для решения проблем страны в сфере безопасности.



Во время состоявшейся накануне встречи с журналистами Георгий Маргвелашвили ответил на вопрос тбилисской телекомпании Starvision в рамках русскоязычного проекта «Пограничная ZONA».



Журналист напомнил президенту о позиции Кремля, согласно которой, Россия видит угрозу своим границам из-за расширения альянса и сотрудничества Грузии с США.



«Я считаю, что и визит вице-президента США, и военные учения, и интеграция Грузии в НАТО и усиление нашей боеспособности – все это идет на благо нашей страны и, развивая нашу страну, мы становимся ближе к решению тех проблем, которые создались с участием Российской Федерации», — сказал Маргвелашвили.



«Эти проблемы создались не в 2008 году, как это часто сейчас пытаются показать, что момент оккупации был в 2008 году, когда регулярные российские части оккупировали Грузию. Нет, господа, реально вмешательство в интересы независимой Грузии было в 90-х годах. Главной целью этого вмешательства было повернуть развитие Грузии как независимого государства и независимой нации. Смотря на этот период, я могу вам четко сказать, что интеграционные шаги, реформы и смелые шаги по направлениям, который избирает грузинский народ – это правильный выбор и он принесет успех нашей стране и, в конечном итоге, мирно решит вопросы оккупации», — сказал Маргвелашвили.



Президент также прокомментировал вопрос «общей политики, которую Грузия формирует по отношению к России, и которую Россия формирует в отношении Грузии».



«Начнем с того, что оккупация территорий Грузии в 2008 году часто объясняется российскими интересами по отношению к НАТО.



Однако фактическая оккупация этих регионов и оккупация, которая проходила в том формате, который мы сейчас, уже после Грузии и Украины, начали называть гибридной войной, это все происходило в начале 90-х. Тогда не было никакого НАТО. Тогда были другие аргументы, почему регионы Грузии были фактически оккупированы за счет вмешательства российских военных и российских интересов на наших территориях.



Почему я привожу этот пример – для того чтобы показать, что реально агрессивное отношение России к Грузии не детерминировано ни НАТО, ни Евросоюзом. Оно детерминировано неприятием российской стороны независимости Грузии. Причины всегда разные. В этом контексте и оккупация Грузии рассматривается как некий тормоз, через который будет тормозиться независимое свободное развитие нашей страны. Развитие, которое подразумевает независимый выбор нашего народа — Евросоюз, НАТО или другие пути развития нашей страны», — сказал президент Грузии.



Маргвелашвили подчеркнул, что «в этом аспекте правильно не принимать во внимание эту риторику, а стараться развить и боеспособность, и консолидацию, и демократию, и европейский процесс, для того чтобы развивать страну в независимом направлении».



На встречу с президентом были приглашены журналисты из агентств BBC, Reuters, Associated Press, Associated France Press (AFP), Anadolu Agency, Al Jazeera, «Голоса Америки», «Радио Свобода», «Кавказского Узла», «НТВ», «RTVi» и Starvision.



"Новости-Грузия"











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