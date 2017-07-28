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Лишение украинского гражданства Саакашвили является прерогативой Киева - посол США в Грузии


28.07.2017   17:45
Посол США в Грузии Ян Келли считает, что вопрос лишения украинского гражданства Михеила Саакашвили является прерогативой Украины, и такие вопросы должны решаться по принципу верховенства закона.

"Любой человек, который может оказаться в подобном положении должен основываться на правовом рассмотрении вопроса с помощью компетентных юристов, так как это правовой вопрос и должен решаться по принципу верховенства закона", - сказал в пятницу журналистам Я.Келли.

Он отметил, что не может комментировать вопрос лишения М.Сааакашвили украинского гражданства.

"По этому вопросу я не могу дать какой-либо комментарий. Что касается позиции США, мы смотрим на этот вопрос в разрезе международных обязательств, международного права. В отношении конкретного действия, это вопрос, который должно решать украинское государство", - отметил Я.Келли.






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