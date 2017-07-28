Сакварелидзе: Дата возвращения Саакашвили в Украину станет известна уже на днях

28.07.2017 17:51 Издав указ о потере лидером партии "Рух нових сил", экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили украинского гражданства, президент Украины Петр Порошенко проявил трусость перед политическим оппонентом, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.





"Политические репрессии по отношению к оппозиционному лидеру зачастую приводят к росту рейтинга его партии. Такое уже было и в Украине, и в Грузии. Люди очень злые. Они поняли, в чем заключается идеология и философия "Руху нових сил". Это сильное объединение, поэтому Порошенко запаниковал. Он проявил трусость. Он не заслуживает быть президентом Украины и главнокомандующим. Своими действиями Порошенко лишь помог Михаилу. Саакашвили вернется в Украину и даст достойный бой. Мы к этому готовы. Дата возвращения Саакашвили в Украину станет известна уже на днях", – отметил Сакварелидзе.





Он не исключает, что вслед за Саакашвили может и сам потерять украинское гражданство.

"Порошенко дал всем понять, что боится Саакашвили. По сути, ничего особенного не произошло. Украинцы наблюдают такое отношение властей к себе уже 25 лет. С Михаилом поступили точно так же, как с любым украинцем. Мы понимаем, что суды у нас зависимы от власти, но все равно будем обжаловать это решение. Политика – это действие. Наша команда адвокатов состоит из украинских юристов. Нам бы не хотелось, чтобы государство Украина отвечало за поступки Порошенко. Я не исключаю, что после Михаила меня также попытаются лишить гражданства", – подчеркнул Сакварелидзе.















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