США помогут Грузии установить причины высокого содержания свинца в продуктах

28.07.2017 18:27 Представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США Джульет Морган заявляет, что для решения проблемы содержания свинца в грузинских продуктах на первом этапе необходимо провести масштабное исследование, с целью установления причин появления этого опасного вещества в продуктах питания.



По ее словам, американская сторона уже оказывает помощь Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии в подготовке проведения необходимого исследования .



«На данном этапе мы уже работаем с центром контроля заболеваний, с целью помочь в проведении общенационального исследования, для того чтобы в Грузии были установлены первопричины этой проблемы», — приводит слова Морган издание Netgazeti.



Как писала СОВА, Национальное агентство продовольствия Грузии взяло на пробу до 3 000 образцов продукции животного и растительного происхождения. Из которых в 64-х образцах было обнаружено повышенное содержание свинца. Причем чаще превышение нормы фиксировалось в животной продукции. В опасный список по информации ОВГ вошли яйца, молоко и питьевая вода.



Ранее Национальное агентство продовольствия Грузии заявило об обнаружении повышенного содержания свинца в 4-х образцах грузинских специй.



До сих пор грузинским специалистам не удается выяснить откуда свинец попадает в продукты.















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