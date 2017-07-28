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США помогут Грузии установить причины высокого содержания свинца в продуктах
28.07.2017 18:27
Представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США Джульет Морган заявляет, что для решения проблемы содержания свинца в грузинских продуктах на первом этапе необходимо провести масштабное исследование, с целью установления причин появления этого опасного вещества в продуктах питания.
По ее словам, американская сторона уже оказывает помощь Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии в подготовке проведения необходимого исследования .
«На данном этапе мы уже работаем с центром контроля заболеваний, с целью помочь в проведении общенационального исследования, для того чтобы в Грузии были установлены первопричины этой проблемы», — приводит слова Морган издание Netgazeti.
Как писала СОВА, Национальное агентство продовольствия Грузии взяло на пробу до 3 000 образцов продукции животного и растительного происхождения. Из которых в 64-х образцах было обнаружено повышенное содержание свинца. Причем чаще превышение нормы фиксировалось в животной продукции. В опасный список по информации ОВГ вошли яйца, молоко и питьевая вода.
Ранее Национальное агентство продовольствия Грузии заявило об обнаружении повышенного содержания свинца в 4-х образцах грузинских специй.
До сих пор грузинским специалистам не удается выяснить откуда свинец попадает в продукты.
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