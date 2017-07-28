Президент призывает парламент вернуться к законотворческой деятельности, а депутатов – сконцентрироваться на реальных проблемах

28.07.2017 20:01 Призываю парламент вернуться к законотворческой деятельности, а депутатов – сконцентрироваться на реальных проблемах, имеющихся в стране, - об этом говорится в заявлении президента Грузии Георгия Маргвелашвили в связи с ситуацией вокруг выступления в парламенте его парламентского секретаря Анны Долидзе.



«Я горжусь тем, что служу своей родине вместе с такими людьми, как Анна Долидзе. Хочу напомнить, что Анна Долидзе не является ни старым комсомольцем, ни строителем нового комсомола. Анна Долидзе не портировалась из «Национального движения» в «Грузинскую мечту» и она не временщик. Моим принципом всегда было дать возможность служить стране людям, имеющим сильные ценности, таким, как Анна Долидзе.



В отличие от многих, во время тяжелой ситуации в стране, Анна никогда не молчала, никогда не боялась зафиксировать свою принципиальную позицию. Часто одна, в то время как лишь несколько человек протестовали против убийства Гиргвлиани, когда никто не осмеливался говорить вслух, Анна защищала семьи жертв несправедливости. Вероятно, именно поэтому Анна Долидзе стала объектом оскорблений для некоторых представителей «Грузинской мечты». Вероятно, из-за этой принципиальности ей мешают в выполнении конституционных обязанностей. Вероятно, поэтому она неприемлема не только на должности парламентского секретаря, но и в качестве кандидата в судьи Европейского суда по правам человека и кандидата в судьи Верховного суда Грузии.



Я чувствую себя обязанным еще раз напомнить общественности, что именно такие бесстрашные, принципиальные, профессиональные и квалифицированные люди, как Анна Долидзе, создают будущее страны, а не те личности, которые подходят любому правительству, а в сложных ситуациях пытаются перекрыть свое молчание агрессией и нападками.



В ситуации, когда в стране так много злободневных, требующих решения вопросов, создание вымышленных конфронтаций, бегство от важной для людей повестки дня, не ново. Призываю парламент вернуться к законотворческой деятельности, а депутатов – сконцентрироваться на реальных проблемах, имеющихся в стране», - говорится в заявлении президента Грузии Георгия Маргвелашвили.















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