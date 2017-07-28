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Роман Гоциридзе: Миша крут!


28.07.2017   20:19
По мнению члена "Национального движения" Романа Гоциридзе бывший президент Грузии Михеил Саакашвили является историческим событием для Украины.

По его словам, без Михеила Саакашвили в Украине была бы провинциальная, непрозрачная, управляемая олигархическим сценарием политическая жизнь.

"Михеил Саакашвили и Украина! Михеил Саакашвили является историческим событием для Украины. Я не пишу, что был. Еще много чего произойдет в Украине с участием Миши. Не имеет значения, будет он внутри этой страны, или за ее пределами.

Чтобы оценить его роль, давайте применим метод простой обратной проекции: какой бы была политическая жизнь Украины, если бы Миша не приехал в эту страну?

Для аналогии: представим, что смотрим на экране для проекции современный Батуми, и вдруг возвращаемся в Батуми 2003 года: перед глазами "возникает" темный, грязный, пустой, облупленный, маленький провинциальный город.

Грузия ведь была еще хуже.

Без Миши в Украине была бы провинциальная, непрозрачная, управляемая олигархическим сценарием политическая жизнь. Миша научил Украину вкусу политической жизни, открыл глаза на тайну настоящей, народной политики, научил борьбе, отношениям с народом, заложил основание возникновению нового (молодого) политического класса, который обязательно скажет свое слово в будущем.
Миша придал Украине имидж страны, находящейся в процессе модернизации, и содействовал ей позиционировать в современном виде на международной арене.

Только "десант" Миши сумел начать реформы в Украине, и показал путь, куда должна идти страна.

В жизни Миши начинается новый и тяжкий этап. Я не сомневаюсь, что он победит, поскольку он крут!"- пишет в социальной сети Роман Гоциридзе.







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