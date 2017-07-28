Саакашвили заявил об угрозах со стороны Порошенко

28.07.2017 22:06 Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили рассказал об угрозах в свой адрес со стороны президента Украины Петра Порошенко. Соответствующий комментарий телеканалу ZIK он выложил на своей странице в Facebook.



По словам Саакашвили, на данный момент он находится в Нью-Йорке, а с Порошенко в последний раз встречался в мае на Мальте на съезде Европейской народной партии.



«Этот разговор длился два часа, это были угрозы, призывы прекратить критиковать президента, прекратить политическую деятельность и активность. И если я прекращу политическую активность, то через два года у меня будет фракция в парламенте и, я процитирую, "ниша в украинской политике". На все угрозы я реагировал улыбкой, я отказался выполнять требования», — поведал политик.



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Кроме того, отметил он, после этого украинский президент передавал сообщение через своих посредников, что он не доволен тоном и настроением Саакашвили.















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