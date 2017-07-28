Грузинские НПО направили открытое письмо вице-президенту США

28.07.2017 22:43 24 неправительственные организации Грузии обращаются с открытым письмом к вице-президенту США Майку Пенсу, который в ближайшие дни посетит Грузию с визитом. Представители гражданского общества в письме говорят о вкладе Америки в развитие демократических институтов в Грузии за последние 25 лет и акцентируют внимание циве-президента США на те проблемы, которые, по их заявлению, «ставят под угрозу демократические достижения последних лет».



Говоря о внутренних проблемах, НПО выделяют четыре основных проблем: «единолично» осуществленную конституционную реформы, судебную систему, оказавшуюся под «ненадлежащим влиянием» со стороны властей и «существующих внутри судебной системы групп интересов», «безнаказанность представителей правоохранительных органов и служб безопасности и отсутствие их подотчетности», а также «ухудшение медиа-среды и попытки сокращения плюрализма».



НПО уделяют особое внимание вопросу конституционной реформы и отмечают, что «правящая партия незамедлительно должна принять меры, чтобы обеспечить достижение широкого консенсуса в связи с конституционным законопроектом».



Касаясь основных вопросов внутренней политики, авторы письма отмечают, что этот неполноценный перечень «системных проблем исходит из порочной практики неформального правления в стране и влияния неправомочных лиц на государственные учреждения».



По заявлению авторов письма, «особую обеспокоенность» гражданского общества «вызывают тенденции консолидации власти со стороны правящей элиты», которые, по их мнению, «вызывают разрушение шатких, но функционирующих институтов».



НПО опасаются, что если эти тенденции не изменятся, возможно произойдет «полная парализация политических процессов», что, по их заявлению, «создаст дальнейшие угрозы стабильности и породит препятствия в Грузии в вопросе передачи власти демократическим путем».



Подытоживая внутренние проблемы, представители гражданского общества обращаются к Майку Пенсу и отмечают, что «успех грузинской демократии входит в жизненные интересы США и запада». Они также выражают надежду, что с точки зрения существующих угроз в отношении «общих ценностей» Грузии и США – свободы и демократии, «США продолжат активное политическое участие и долгосрочную политику в отношении Грузии».



В связи с вопросам безопасности авторы письма уделяют внимание угрозам, исходящим от России, проблеме оккупации Абхазии и т.н. Южной Осетии, а также перспективе интеграции Грузии в НАТО.



В письме говорится, что «стремление Грузии к свободе стало мишенью агрессивного ревизионизма со стороны России».



НПО отмечают, что Россия использует против Грузии «гибридные средства» и «антизападную пропаганду» и «постоянно пытается лишить почвы государственность Грузии путем постоянной оккупации и ползучей аннексии территорий Грузии, незаконным присутствием военного контингента и другими принудительными мероприятиями».



В письме также отмечается, что «эта политика аннексии стала тревожной с 2014 года, когда Россия подписала ряд «соглашений» с оккупированными субъектами (Абхазией и Южной Осетией), целью которых является интеграция законов, полицейских сил, вооруженных сил, социальных служб и бюджетов в систему России».



Обращение к вице-президенту США грузинские НПО заканчивают перечнем тех мероприятий, которые, по их мнению, необходимы для будущего развития Грузии и всего региона.



НПО призывают США, продолжить усилия для поддержки «демократической трансформации Грузии», а также для искоренения «недостатков в обороноспособности Грузии».



Кроме этого, с целью приостановления аннексии Абхазии и Цхинвальского региона со стороны России, НПО считают, что «Грузия в тесном сотрудничестве с США должна разработать всеобъемлющую и долгосрочную стратегию против аннексии / с целью деоккупации». В то же время, авторы письма отмечают, что «сложность вопроса требует координации усилий запада с руководством США».



Представители гражданского общества говорят также о необходимости интеграции Грузии в НАТО и отмечают, что это «служит интересам мира и стабильности во всем регионе и будет полезно для альянса».



НПО выражают надежду, что США «будут содействовать процессу предоставления Грузии Плана действий к членству в НАТО», что, в конечном итоге, приведет Грузию к членству в НАТО.



Civil Georgia











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