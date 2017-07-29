Венок для похорон Вацлава Гавела стал поводом лишения Саакашвили гражданства Украины

29.07.2017 16:22 Прокуратура Грузии судит Михеила Саакашвили и начальника Службы государственной охраны за расходы на приобретения венка (в сумме 505 евро), который официальная делегация Грузии от имени страны принесла на похороны Вацлава Гавела, президента Чехии.



Для подтверждения своих обвинений в растрате государственных средств, прокуратура ссылается на инвоисы, которые приобщены к делу, в виде вещественного доказательства.



Следует отметить, что именно на это дело сослался президент Украины Петр Порошенко, издав указ о лишении гражданства Украины экс-президента Грузии.



Ситуацию с венком прокомментировал и сам Михеил Саакашвили на своей странице Фейсбук.



«Мы никогда не должны забыть о том, что сделал Вацлав Гавел для Грузии в те труднейшие дни» - заявил президент Саакашвили в дни кончины великого европейца.



23 декабря 2011 года Саакашвили прилетел в Прагу на похороны Вацлава Гавела, одного из лидеров «Бархатной революции» 1989 года. Разумеется, возложил и траурный венок. Согласно рапорта Темура Джанашиа, главы специальной службы государственной охраны, расходы на приобретение венка были покрыты со счетов данной службы. Да, венок был куплен на наши деньги, от нашего имени, от имени Грузии для человека, который боролся за свободу не только европейцев, но и за нашу свободу. Слова Вацлава Гавела, произнесенные им в поддержку Грузии во время войны 2008 года, имели большое значение для нашей страны.



На похоронном церемониале вместе с президентом Саакашвили присутствовали Государственный секретарь США Хиллари Клинтон с супругом, президент Франции Николя Саркози, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, бывший президент Польши Лех Валенса, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, также президенты Словакии, Словении, Литвы, Латвии, Венгрии, Эстонии, Австрии и Германии. Все принесли траурные венки.

В уголовном деле «пиджаков и венков» также есть и другие расходы, которые обычно бывают во время любых перелетов официальных лиц, в том числе президента Саакашвили, как то: дорога, питание, проживание в гостинице".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

