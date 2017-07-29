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Саакашвили: Пусть Порошенко не забывает, что я бывший украинский пограничник


29.07.2017   18:35
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд в связи с тем, что его лишили украинского гражданства. Об этом Михеил Саакашвили заявил в интервью «Украинской правде».

«Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург», - заявил он.

Саакашвили также отметил, что знает все входы и выходы в Украине.

«Я бывший украинский пограничник. Пусть Порошенко про это не забывает. Я знаю все входы и выходы в Украине» - отметил он.

Отвечая на вопрос, что он будет делать, если его не впустят в Украину, Саакашвили заявил, что будет жить в транзитной зоне аэропорта.

«Я буду жить в транзитной зоне аэропорта «Борисполь». Там сделан хороший ремонт, мой друг там директор. Я надеюсь, что он найдет мне там укромное место. Это шутка, но я найду возможности», - заявил Саакашвили.






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