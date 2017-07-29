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Саакашвили: Яценюк продолжает руководить правительством Украины
29.07.2017 21:33
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили в интервью «Украинской правде» заявил, что нынешним правительством Украины все еще управляет Арсений Яценюк, несмотря на то что больше не является премьером страны.
«Я сознательно все делал, чтобы убрать Яценюка, и сыграл в этом решающую роль. Но моей ошибкой было то, что мы не довели это дело до конца — до досрочных парламентских выборов. И в итоге произошел олигархический договорняк», — отметил он.
По словам Саакашвили, в результате прихода Владимира Гройсмана на пост премьера получилось «самое уродливое правительство в истории Украины».
«Группировка Яценюка получила компенсацию за то, что премьером теперь стал Гройсман, который, кстати, постоянно советуется с Яценюком», — добавил экс-глава Одесской области.
Саакашвили подчеркнул, что реально управляет правительством именно Яценюк, отметив, что такой кабмин «абсолютно недееспособен».
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