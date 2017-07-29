Саакашвили рассказал о слежке за ним ФСБ по приказу Путина

29.07.2017 21:38 «Мне известно, что в конце 2016 года приезжал Борис Грызлов из минской контактной группы. И Грызлов передал ему (Порошенко. — прим. Дождь) ультиматум Путина — что меня нужно убрать из украинской политики и губернаторства. Путин очень переживал, что я в Одессе. Летом 2016 года он отправил группу ФСБ, которая снимала все квартиры вокруг моей резиденции, чтобы найти на меня компромат. Но потом их отозвали, потому что русские получили гарантии, что меня уберут с должности губернатора», — рассказал Саакашвили.



Он также добавил, что президента Украины Петра Порошенко интересуют только деньги и большую часть времени глава государства на «рабочем месте решает свои бизнесовые вопросы».



«Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле — зарабатывать деньги», — сказал Саакашвили.



Бывший президент Грузии подчеркнул, что за время работы в аппарате президента он пришел к мнению, что Порошенко «так и остался банальным торгашом». Также Саакашвили утверждает, что президент Украины пошел на сделки с министром внутренних дел Арсеном Аваковым ради решения своих бизнес-вопросов.



«Получилось в итоге самое уродливое правительство в истории Украины. Порошенко просто пошел на чудовищные сделки с Аваковым. Это были сделки не просто на уровне правительства, а на уровне контроля над месторождениями, над государственными активами, над потоками на таможне, по возврату НДС», — сказал Саакашвили.



ТВ "Дождь"











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