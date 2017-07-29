Саакашвили: Порошенко при встрече со мной на Мальте признал, что не может рассчитывать ни на Нацгвардию, ни на спецназ СБУ, ни на полицию

29.07.2017 22:09 Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михеил Саакашвили в интервью "Украинской правде" заявил, что в ходе встречи с ним в марте 2017 года во время Конгресса Европейской народной партии на Мальте президент Украины Петр Порошенко признал, что украинские силовики его "ненавидят" и он не может на них рассчитывать.



"У меня очень много друзей в Нацгвардии, полиции. Пусть он не забывает, что щупальца нашей команды уже проникли везде и силовики его ненавидят. Он при встрече со мной на Мальте это признал: что его ненавидят, что он не может рассчитывать ни на Национальную гвардию, ни на спецназ СБУ, ни тем более на полицию", – сказал Саакашвили.



Политик добавил, что "поэтому создаются какие-то отряды". Саакашвили заявил, что первый замглавы фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде Игорь Кононенко "создал отряд охраны".



Саакашвили говорил также, что в ходе встрече на Мальте, которая длилась около двух часов, Порошенко ему угрожал. По словам экс-президента Грузии, глава украинского государства требовал "перестать критиковать, раскачивать Украину, выполнять план Путина". Саакашвили утверждает, что на эти претензии "рассмеялся ему в лицо".















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