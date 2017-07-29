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Саакашвили: Ахметов сейчас – главный мотиватор Порошенко


29.07.2017   22:10
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов является сейчас "главным мотиватором" президента Украины Петра Порошенко, сказал экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в интервью "Украинской правде".

"Ахметов сейчас – главный мотиватор Порошенко. Они друг друга ненавидят, но они очень друг другу нужны. Это уже семейные связи, учитывая программу его супруги..

Потерявший украинское гражданство политик заявил, что решения "всегда единолично принимает Порошенко, но Ахметов был главным мотиватором".

Он добавил, что президент Украины своим указом от 24 июля 2017 года включил в состав комиссии по гражданству представителя министра внутренних дел Арсена Авакова – государственного секретаря МВД Алексея Тахтая, – чтобы "разделить ответственность".

"Потому что прекрасно понимал, что это решение чревато", – сказал Саакашвили.

Политик отметил, что это "старая советская тактика "троек" политбюро – когда все подписывают какие-то решения".






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