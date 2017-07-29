Пограничная служба Украины в отношении Саакашвили будет действовать в рамках закона

29.07.2017 22:35 В пограничной службе Украины пообещали действовать по закону в случае возвращения в страну Михеила Саакашвили, которого в середине недели лишили гражданства.



Как сообщил изданию «Главком» помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, его ведомство намерено действовать в рамках закона. «Если абстрагироваться от фамилий, то гражданин, у которого на руках есть недействительный паспорт, не имеет возможности пересечь границу Украины», — сказал он.



Слободян также уточнил, что задержание любого гражданина не входит в компетенцию его ведомства. По его словам, этим должно заниматься подразделение Национальной полиции. «Мне не​известно о существовании такого поручения. А даже если бы было известно, то я не вправе разглашать эту информацию », — добавил он.



Ранее украинский депутат Мустафа Найем посчитал, что Саакашвили может въехать на территорию страны, поскольку паспорт у него есть. Найем предположил, что документ бывшего президента Грузии действителен, поскольку его не аннулировал представитель Миграционной службы. Помимо этого Найем отметил, что официально Саакашвили никто не вручал справку о том, что он лишен гражданства.



Сам бывший губернатор Одесской области в интервью «Украинской правде» заявил, что он знает пути, как попасть на Украину, напомнив, что в свое время он служил в пограничных войсках.



Порошенко 26 июля подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. Причиной лишения Саакашвили украинского гражданства стало то, что политик указал ложные данные при получении паспорта страны.















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