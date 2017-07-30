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Кобахидзе: Президент с 2014 года в оппозиции
30.07.2017 12:46
Президент с 2014 года в оппозиции, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в эфире телекомпании «Имеди», говоря о противостоянии между президентом и парламентским большинством.
«Что касается противостояния и спора, это обычное явление, учитывая, что президент с 2014 года находится в оппозиции.
Согласно действующей конституции, президент должен быть нейтральным арбитром, однако все мы знаем, что президент в оппозиции. Исходя из этого, это противостояние абсолютно естественно. Это неправильно, разумеется, эта позиция президента не соответствует действующей конституции, однако он находится в оппозиции, исходя из этого, совершенно естественно существующее противостояние», - заявил Кобахидзе.
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