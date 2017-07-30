Саакашвили заявил о подделке его подписи в анкете миграционной службы Украины

30.07.2017 13:55 Третий президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили обвиняет власти Украины в фальсификации документа, ставшего основанием для лишения политика украинского гражданства.



27 июля народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев разместил на своей фейсбук-странице копию анкеты Государственной миграционной службы, которую, как утверждается, Саакашвили заполнил в 2015 году для получения украинского гражданства.



«Подавая заявление на гражданство, Саакашвили сам подписался под тем, что осознает возможность утраты гражданства в случае предоставления ложных сведений в соответствии с законом Украины о гражданстве», – прокомментировал Арьев свою публикацию.

Ознакомившись с опубликованной копией, Саакашвили заявил, что под документом стоит не его подпись.



«Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи Администрации Президента один из лидеров его фракции. На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета!» – заявил Саакашвили.



Он потребовал немедленно провести графическую экспертизу документа.



«Мы имеем дело с уголовным преступлением! Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли жулики!» – отметил экс-президент Грузии.



26 июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Порошенко издал указ о потере украинского гражданства Саакашвили из-за ложных данных, которые тот указал при получении гражданства.



Саакашвили заявил, что решение стало результатом сделки Порошенко и основателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили. Экс-президент считает, что таким образом Порошенко решил расправиться с политическим оппонентом — после отставки с поста губернатора Одесской области в 2016 году Саакашвили создал партию «Рух новых сил» и собирался принять участие в выборах парламента.



В настоящее время Саакашвили находится в США и намерен оспорить законность указа президента Украины в суде.















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