Саакашвили заявил, что не собирается получать гражданство Евросоюза

30.07.2017 13:59 Третий президент Грузии и лидер украинской оппозиционной партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили не намерен просить политического убежища или гражданства у какой-либо страны. Об этом Саакашвили заявил в эфире новостного выпуска «Курьер» на телеканале «Рустави 2».



Ведущий отметил, что в СМИ активно обсуждается информация о том, что экс-президенту может предоставить гражданство одна из стран Евросоюза. Кроме того, журналисты не исключают, что Саакашвили может получить политическое убежище в США, где он находится в настоящее время.

В ответ, экс-президент заявил, что считает себя гражданином Украины, «несмотря ни на что». По словам Саакашвили, президент Петр Порошенко нарушил конституцию и международные обязательства, лишив его гражданства Украины. Действия украинского лидера он считает «трусливыми».



«Я — гражданин Украины, несмотря ни на что. Большинство граждан Украины так думают. Мы не признаем незаконные акты, как и многие страны», — сказал Саакашвили.



По его словам, осенью он и его команда планируют мобилизацию сил в Украине. «Борьба продолжается, и власть в Украине изменится», — добавил он.



«Порошенко сделал меня своим главным оппонентом в глазах украинцев и иностранцев. Такое плохо заканчивается», — добавил экс-президент Грузии.



Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства 26 июля. Пресс-служба Государственной миграционной службы сообщила, что тот «сознательно представил» ложные сведения о себе, о какой конкретно информации идет речь в ведомстве не уточнили.



Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. После этого, указом президента Георгия Маргвелашвили он был лишен гражданства Грузии.















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