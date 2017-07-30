Квирикашвили: Визит вице-президента США означает для нас поддержку

30.07.2017 15:55 Визит вице-президента США означает для нас поддержку, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в Вазиани, на открытии многонациональных учений «Достойный партнер 2017».



Премьер еще раз выразил благодарность в отношении США, которые, по его словам, со дня достижения Грузией независимости заботятся о повышении ее обороноспособности.



«Как известно, завтра в Грузию прибудет вице-президент США Майк Пенс. Его визит означает для нас поддержку. Это значительный шаг, предпринятый со стороны Америки в направлении дальнейшего укрепления сотрудничества и стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, учения «Достойный партнер» пройдут плодотворно и переведут на новый этап вооруженные силы стран-участниц, которые этот опыт применят для укрепления мира во всем мире», - заявил премьер.















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