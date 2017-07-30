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Завтра в Грузии ожидает приезда вице-президента США


30.07.2017   22:50
По приглашению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, завтра вице-президент США Майк Пенс с супругой посетят Грузию.

Как сообщают в администрации правительства Грузии, 31 июля, в 19:00, в Тбилисском международном аэропорту пройдет официальная церемония встречи вице-президента США.

Вице-президента США, вместе с супругой и делегацией, примет на официальном ужине премьер-министр Грузии.

1-го августа в 10:15 в администрации правительства Грузии пройдет встреча грузинского премьер-министра с вице-президентом США, после которой в 11:15 они сделают совместные заявления для прессы.

В 15:15 вице-президент США встретится с военными-участниками учений «Достойный партнер».

Визит Майка Пенса в Грузию завершится 1 августа. Вице-президент США покинет Грузию в 16:00.






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