Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вице-президент США сделает сильный посыл в поддержку территориальной целостности Грузии - посол


30.07.2017   22:52
У вице-президента будет сильный посыл, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, - об этом заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Ян Келли.

Отвечая же на вопрос агентства «IPN»американский посол отметил, что вице-президент США выражает солидарность в отношении Грузии, которая старается создать гибкое государство и усилить его.

«Вице-президент желает выразить солидарность в отношении Грузии, которая старается построить гибкое государство, усилить свои вооруженные силы и повысить обороноспособность. У вице-президента будет сильный посыл, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии», – заявил Ян Келли.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинский участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в сентябре будет полностью готов к эксплуатации
Техосмотр не будет введен и в январе 2018 года
Грузинская армия переходит на импортное продовольствие
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии изнасилована восьмилетняя девочка
Цихелашвили: Растет число абхазов и осетин, приезжающих в Грузию на лечение
В трех районах Абхазии приостановлена подача электроэнергии
В Сухуми убит житель Гальского района
Таджики устроили поножовщину в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве по мотивам кровной мести
Вынесен приговор по делу о покушении на Кадырова
Более 90 жителей Ингушетии находятся в розыске за участие в боях в Сирии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна