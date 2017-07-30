Вице-президент США сделает сильный посыл в поддержку территориальной целостности Грузии - посол

30.07.2017 22:52 У вице-президента будет сильный посыл, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, - об этом заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Ян Келли.



Отвечая же на вопрос агентства «IPN»американский посол отметил, что вице-президент США выражает солидарность в отношении Грузии, которая старается создать гибкое государство и усилить его.



«Вице-президент желает выразить солидарность в отношении Грузии, которая старается построить гибкое государство, усилить свои вооруженные силы и повысить обороноспособность. У вице-президента будет сильный посыл, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии», – заявил Ян Келли.

















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