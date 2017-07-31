|
Вице-президент США Майк Пенс начинает сегодня визит в Грузию
31.07.2017 11:27
Вице-президент США Майк Пенс начинает сегодня визит в Грузию.
Пенс будет присутствовать на начавшихся 30 июля масштабных военных учениях НАТО ("Достойный партнёр"). Кроме пяти стран – членов НАТО в них принимают участие три государства – партнёра Североатлантического союза.
В программе визита также переговоры с грузинским руководством о развитии двустороннего сотрудничества.
В Тбилиси американский вице-президент прибудет из Таллина, где накануне встречался с лидерами Эстонии, Латвии, Литвы.
Главная цель этих переговоров - выразить поддержку США их союзникам и партнёрам, обеспокоенными исходящими от России угрозами в адрес их регионов.
После Грузии Майк Пенс посетит Черногорию, которая недавно вступила в НАТО.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна