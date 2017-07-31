Вице-президент США Майк Пенс начинает сегодня визит в Грузию

31.07.2017 11:27 Вице-президент США Майк Пенс начинает сегодня визит в Грузию.



Пенс будет присутствовать на начавшихся 30 июля масштабных военных учениях НАТО ("Достойный партнёр"). Кроме пяти стран – членов НАТО в них принимают участие три государства – партнёра Североатлантического союза.



В программе визита также переговоры с грузинским руководством о развитии двустороннего сотрудничества.



В Тбилиси американский вице-президент прибудет из Таллина, где накануне встречался с лидерами Эстонии, Латвии, Литвы.



Главная цель этих переговоров - выразить поддержку США их союзникам и партнёрам, обеспокоенными исходящими от России угрозами в адрес их регионов.



После Грузии Майк Пенс посетит Черногорию, которая недавно вступила в НАТО.















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