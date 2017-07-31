Эдвард Лукас: «Запад еще недостаточно боится России»

31.07.2017 11:39 «На фоне последних событий я бы сказал, что есть угроза исключения Грузии из западной повестки дня. На мой взгляд, действия России так же неприемлемы сегодня, как и 5 лет назад и мы, Запад, должны принять строгие меры на фоне действий российских т.н. миротворцев. Более того, думаю, мы опоздали с реакцией. С другой стороны, у Запада много проблем и в повестке дня с трудом остается даже Украина, которая почти в десять раз больше Грузии», - заявил бывший шеф московского бюро журнала «Экономист» и эксперт по вопросам России, журналист Эдвард Лукас в эксклюзивном интервью газете «Квирис палитра».



«У Грузии, исходя из ее географического местоположения, всегда будет политический вес. Нефтепроводы, которые пройдут по Грузии, будут гарантией того, что большие западные энергокомпании будут заинтересованы в безопасности Грузии. Но с другой стороны, вам приходится жить в сложнейшем регионе. Но есть и хорошие новости: например, безвизовый режим... Интересно, какой курс выберет новое немецко-французское руководство ЕС в отношении Грузии. Факт, что Макрону и Меркель не приходится ждать чего-то хорошего от политики России. Я надеюсь, что на Южном Кавказе будет продемонстрировано, что ЕС еще может быть активным игроком в отношениях с Россией», - отметил в беседе с корреспондентом издания Эдвард Лукас и на вопрос - «В своей статье вы отмечаете, что Россия переносит западные санкции со стоическим упорством. Почему такое же упорство не проявляет Запад?» - ответил:



«Думаю, главная проблема в том, что Запад еще недостаточно боится России. В беседе со мной британские военные с насмешкой рассказывают, в каком ужасном состоянии находится российская армия, что им не хватает денег и поэтому мы не должны бояться военной силы России. Я не спорю, у России много проблем, но нужно осознать, что Россия объявила Западу не традиционную, а гибридную войну».



«Для чего нам военное противостояние с Россией, когда в нашем арсенале есть другое, более эффективное оружие? Например, западная финансовая система, которая очень дорога России. Объявим России, что если они нападут на страны Балтии, Грузию, не прекратят войну в Украине, то их большие компании должны распрощаться со своими счетами и имуществом на Западе. Это будет катастрофой для России. Я имею в виду связанные с государством гигантские компании, такие как «Роснефть», «Газпром», «ВТБ Банк»... Единственное, что мешает этому шагу, это финансовые интересы западных компаний, но, думаю, настало время подумать об этом шаге», - заключил британский журналист.















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