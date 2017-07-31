Вице-президент США встретится с оппозиционными партиями Грузии

31.07.2017 12:53 Помимо встречи, запланированной в администрации правительства, вице-президент США проведет встречи с оппозиционными партиями страны. Оппозиция собирается поднять на встрече несколько темы, в том числе вопросы, которые по их утверждению, создают угрозу демократическому развитию страны.



"Вопросы безопасности, отношения с Россией, внутренняя демократия, и демократическое развитие страны - на встрече у нас будут обсуждения на эти вопросы"- заявил член "Европейской Грузии" Гиги Церетели.



"Национальное движение" собирается заострить внимание на Михеила Саакашвили, против которого, по утверждению оппозиционной партии, власть Грузии и Украины действуют согласованно.



"Мы поставим много вопросов, начиная от медиа-плюрализма, заканчивая историей с "Рустави 2" и насильственной конституционной реформой. Мы не можем обойти стороной то, что происходит в связи с Михеилом Саакашвили. Его вынудили покинуть страну с надуманными обвинениями, его преследует олигархическая власть Грузии, и в этот хоровод включилась и олигархическая власть Украины"- заявил Роман Гоцирирдзе.



Следует отметить, что "Грузинская мечта" считает визит вице-президента США откровенной поддержкой Грузии.



"Этот визит является четким посланием, что еще раз подчеркивает поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны со стороны власти США"- заявила Софья Кацарава.



Вице-президент США Майк Пенс начинает сегодня визит в Грузию. Пенс будет присутствовать на начавшихся 30 июля масштабных военных учениях НАТО ("Достойный партнёр"). Кроме пяти стран – членов НАТО в них принимают участие три государства – партнёра Североатлантического союза.



В программе визита также переговоры с грузинским руководством о развитии двустороннего сотрудничества.



В Тбилиси американский вице-президент прибудет из Таллинна, где накануне встречался с лидерами Эстонии, Латвии, Литвы.



Главная цель этих переговоров - выразить поддержку США их союзникам и партнёрам, обеспокоенными исходящими от России угрозами в адрес их регионов.



После Грузии Майк Пенс посетит Монтэнегро, которая недавно вступила в НАТО.















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