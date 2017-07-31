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Заявление Саакашвили может стать основанием для возбуждения уголовного дела - адвокат


31.07.2017   14:14
Заявление Михеила Саакашвили о том, что подпись на анкете для получения им украинского гражданства фальшивая, может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщил ТАСС заявил адвокат Саакашвили Павел Богомазов.

Вчера Михеил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, что его лишили украинского гражданства на основании фальшивой анкеты, на которой стоит фальшивая подпись. Экс-президент Грузии потребовал немедленно провести экспертизу

По словам адвоката, в данной ситуации защита «будет делать то, что предусмотрено законом». «Это вполне может быть уголовным делом против соответствующих должностных лиц, у которых находились документы относительно предоставления ему [Саакашвили] гражданства», - заявил Павел Богомазов.






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