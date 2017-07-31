Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия является угрозой для НАТО - Майкл Менс


31.07.2017   14:29
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Россия является угрозой для НАТО. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентами государств Балтии.

«Россия представляет угрозу для государств – союзников по НАТО, и США сделают все для ее предотвращения», — цитирует его слова «Интерфакс».


Также Пенс выразил надежду на улучшение отношений с Россией.

Он поблагодарил Эстонию за выполнение критерия НАТО о вкладе в оборону вкладе 2% ВВП и выразил удовлетворение в связи с тем, что Латвия и Литва обещали достичь этой цели в будущем году.

Президенты стран Балтии поблагодарили США за поддержку.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В первой половине 2017 года экономический рост Грузии составил 4,5%
Глава Иранской торговой палаты считает, что запрет на продажу земель иностранцам помешает инвестициям
Закон о запрете продажи аграрных земель иностранцам планируется принять осенью
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии изнасилована восьмилетняя девочка
Цихелашвили: Растет число абхазов и осетин, приезжающих в Грузию на лечение
В трех районах Абхазии приостановлена подача электроэнергии
В Сухуми убит житель Гальского района
Таджики устроили поножовщину в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Статистика: Население Армении продолжает сокращаться
США, Великобритания, Украина проводят военные учения в Грузии
"Новая газета" опубликовала доказательства массового расстрела людей в Чечне
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна