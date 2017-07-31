Россия является угрозой для НАТО - Майкл Менс

31.07.2017 14:29 Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Россия является угрозой для НАТО. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентами государств Балтии.



«Россия представляет угрозу для государств – союзников по НАТО, и США сделают все для ее предотвращения», — цитирует его слова «Интерфакс».





Также Пенс выразил надежду на улучшение отношений с Россией.



Он поблагодарил Эстонию за выполнение критерия НАТО о вкладе в оборону вкладе 2% ВВП и выразил удовлетворение в связи с тем, что Латвия и Литва обещали достичь этой цели в будущем году.



Президенты стран Балтии поблагодарили США за поддержку.















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