|
Россия является угрозой для НАТО - Майкл Менс
31.07.2017 14:29
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Россия является угрозой для НАТО. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентами государств Балтии.
«Россия представляет угрозу для государств – союзников по НАТО, и США сделают все для ее предотвращения», — цитирует его слова «Интерфакс».
Также Пенс выразил надежду на улучшение отношений с Россией.
Он поблагодарил Эстонию за выполнение критерия НАТО о вкладе в оборону вкладе 2% ВВП и выразил удовлетворение в связи с тем, что Латвия и Литва обещали достичь этой цели в будущем году.
Президенты стран Балтии поблагодарили США за поддержку.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна