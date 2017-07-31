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Оккупация является одним из главнейших вопросов, которая будет обсуждена на встрече с Пенсом - посол


31.07.2017   14:31
Оккупация является одним из главнейших вопросов, которые грузинская сторона поднимет на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом, - об этом сообщил журналистам посол Грузии в Соединенных Штатах Америки Давид Бакрадзе.

Как отметил посол, оккупация является одним из главных вопросов, которые грузинская сторона всегда поднимает в ходе двусторонних отношений с представителями США.

«Во время визита в Тбилиси вице-президента США одним из главнейших поднятых нами вопросов будут текущая оккупация, ползучая аннексия», - сообщил Бакрадзе

По его словам, в ходе визита Пенса будут рассматриваться вопросы безопасности и обороны, а также углубление отношений в торговой и экономической сфере.

По оценке Давида Бакрадзе, тот факт, что между премьер-министром Грузии и вице-президентом США состоится уже третья встреча за 6 месяцев, говорит о той динамике, которая существует между Грузией и новой администрацией США.






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