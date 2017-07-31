Дэниел Кочис: Вице-президент США должен назвать действия России оккупацией другой страны

31.07.2017 14:46 Вице-президент США должен дать свое название действиям России, и сказать, что это оккупация другой страны - заявил специалист Центра свободы европейской политики Маргарет Тэтчер Фонда Херитиджа, Дэниел Кочис в интервью грузинской службе "Голоса Америки".



По словам Кочиса, визит Майка Пенса является значимым продолжением европейского турне президента Трампа, особенно варшавского "Саммита инициативы трех морей". По его словам, Грузия является сильным союзником США, который усердно продолжает ход к НАТО и Евросоюзу.



"Вице-президент США должен заявить, что Америка поддерживает усилие Грузии, и поможет ей в евроатлантической интеграции. Со своей стороны Грузия должна продолжить ход к интеграции. Думаю, вице-президент призовет Грузию, не жалеть сил для вступления в НАТО. А также вице-президент должен дать свое название действиям России в регионе, и сказать, что это является оккупацией другой страны. Я бы хотел, чтобы начался разговор о поставке оборонного оружия Грузии, как Украине, поскольку Грузия живет в условиях незаконной российской оккупации. Думаю, в Москве должны понять, что США имеют активные отношения с балканскими, прибалтийскими, и грузинскими друзьями"- заявил Кочис.



Дэниел Кочис придерживается мнения, что в 2008 году США проявили недостаточную жесткость в отношении России, что дало Москве возможность повторить агрессию в Украине.



"Мы мало чему научились из тех событий. А Россия через несколько лет повторила аналогичное действие в Крыме и Восточной Украине. США должны сурово осудить действия России, оказать сопротивление российской агрессии, и постараться, миновать ее будущие нападения. Санкции, принятые Конгрессом против России, являются шагом в данном направлении. Последние санкции Конгресса были воодушевлены действиями, совершенными Россией в Украине, однако ясно, что все началось с нападения на Грузию. Соединенные Штаты должны продолжить осуждение подрывных шагов России, в том числе пропаганды, и помочь журналистам в разоблачении поддельных сведений"- заявил Дэниел Кочис.

















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