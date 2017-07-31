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«Следующая остановка - Грузия» - Майк Пенс


31.07.2017   18:36
«Следующая остановка – Грузия», - об этом вице-президент США Майк Пенс написал в своем «Твиттере». «Спасибо Эстонии за гостеприимство! Было честью встретиться с лидерами стран Балтии и обратиться к военным США, Франции, Великобритании и Эстонии. Следующая остановка – Грузия», - написал Пенс.

По приглашению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, сегодня вице-президент США Майк Пенс с супругой посетят Грузию.

31 июля, в 19:00, в Тбилисском международном аэропорту пройдет официальная церемония встречи вице-президента США.

Вице-президента США, вместе с супругой и делегацией, примет на официальном ужине премьер-министр Грузии.

1-го августа в 10:15 в администрации правительства Грузии пройдет встреча грузинского премьер-министра с вице-президентом США, после которой в 11:15 они сделают совместные заявления для прессы.

В 15:15 вице-президент США встретится с военными-участниками учений «Достойный партнер».

Визит Майка Пенса в Грузию завершится 1 августа. Вице-президент США покинет Грузию в 16:00.






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