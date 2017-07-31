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Олигархические правители прибегают к одним и тем же способам в регионе - Саломэ Самадашвили
31.07.2017 19:15
Вице-президент США Майк Пенс сегодня встретится с представителями грузинских оппозиционных партий. Члены парламентского меньшинства заявляют, что главной темой на встрече будет стратегическое партнерство, существующее между Грузией и США.
Заместитель председателя парламентской фракции "Национальное движение" Саломэ Самадашвили заявила о том, что с вице-президентом Соединенных Штатов также будет разговор о ситуации в стране. В частности, по ее словам, о неформальном правлении, и процессе внесения поправок к Конституции.
По ее мнению, в стране создана олигархическая система управления, и поправки в Конституцию Грузии осуществляются именно для сохранения этого режима.
"Разговор будет о том, что власть создает серьезные проблемы оппозиционным прозападным политическим силам так же, как и независимым СМИ, в том числе будет разговор о политических беженцах, о людях, которых сегодня власть преследует по политическому признаку.
Олигархические правители в регионе, в бывшем советском пространстве, прибегают к одним и тем же уловкам, чтобы вытеснить из политического пространства оппозицию, и самых влиятельных оппозиционных игроков. После того, как из политического пространства Грузии был изгнан Михеил Саакашвили, сегодня мы видим, что украинская власть прибегает к тем же способам"- заявила Саломэ Самадашвили
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