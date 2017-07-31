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IAAF запретила российским спортсменам петь гимн страны
31.07.2017 20:12
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) направила во Всероссийскую федерацию легкой атлетики регламент участия нейтральных спортсменов в турнире, который запрещает им петь гимн страны рядом с любым объектом, связанным с проведением чемпионата мира в Лондоне. Документ опубликован на сайте ВФЛА, сообщает РИА Новости.
"Национальный гимн страны нейтрального спортсмена не может исполняться при помощи средств звуковоспроизведения или как капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия, включая, но не ограничиваясь соревновательным стадионом, разминочными аренами, зоной регистрации, тренировочными аренами и отелями", — говорится в документе.
Кроме того, регламент запрещает нейтральным легкоатлетам показывать национальные цвета, флаг, имя, национальную эмблему или другой национальный символ отстраненной федерации, причем на любом языке и в любом формате. Эти ограничения касаются внешнего вида спортсменов — никакие татуировки, прически, маникюр не должны указывать на национальную принадлежность спортсмена.
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