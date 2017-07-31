Кутелия: Стратегическое партнерство с США является главным сдерживающим фактором российской военной агрессии

31.07.2017 21:40 Стратегическое партнерство с США является главным сдерживающим фактором российской военной агрессии - заявил вице-президент Атлантического совета Бату Кутелия в прямом эфире передачи "Курьер".



По его словам, результаты визита вице-президента США, Майка Пенса будут беспрецедентными для Грузии с точки зрения безопасности, и демократического роста. Он отметил, что значение партнерства США является особым.



"Россия попала в число таких стран, какими являются Иран и Северная Корея. Из-за этих санкций, исходя из законодательного характера, необратимая политика будет продолжаться до тех пор, пока не будут урегулированы все те проблемы, из-за которых установили санкции России, и в перечень этих проблем входит Грузия"- заявил Бату Кутелия.



По мнению вице-президента Атлантического совета, вступление Грузии в НАТО значительно зависит от настроений, и отношения Соединенных Штатов Америки.



"Главное, чтобы Грузия оставалась демократической страной, и не свернула от своих ценностей"- заявил Бату Кутелия.



По мнению Бату Кутелия, Россию будут раздражать любые шаги Грузии, сделанные в направлении Запада, но сейчас у Грузии есть уникальный шанс, чтобы использовать существующее геополитическое положение для вступления в НАТО.



"Перед открытием этого уникального окна истории, Грузия находится вместе с западными, цивилизованными, демократическими странами. Это то, что мы должны использовать, и развивать новую демократию"- заявил Бату Кутелия.

















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