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Бакрадзе: От Майка Пенса мы получили абсолютно четкую поддержку


01.08.2017   11:42
От вице-президента США мы получили абсолютно четкую поддержку в отношении безопасности Грузии и территориальной целостности страны.

Об этом журналистам заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе после встречи с Майком Пенсом.

«Был очень четкий посыл, что новая администрация США и президент Трамп продолжают четкую политику поддержки безопасности Грузии, что является самой большой гарантией того, что в будущем Грузия обязательно будет единой, обязательно вступит в НАТО и будет такой же защищенной и успешной страной как Эстония, откуда прилетел вице-президент США, и как Черногория, куда он направляется из Грузии.

Посылы и маршрут визита Майка Пенса подтверждают сильную поддержку США в отношении территориальной целостности Грузии», - заявил журналистам Давид Бакрадзе.






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