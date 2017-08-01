Бакрадзе: От Майка Пенса мы получили абсолютно четкую поддержку

01.08.2017 11:42 От вице-президента США мы получили абсолютно четкую поддержку в отношении безопасности Грузии и территориальной целостности страны.



Об этом журналистам заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе после встречи с Майком Пенсом.



«Был очень четкий посыл, что новая администрация США и президент Трамп продолжают четкую политику поддержки безопасности Грузии, что является самой большой гарантией того, что в будущем Грузия обязательно будет единой, обязательно вступит в НАТО и будет такой же защищенной и успешной страной как Эстония, откуда прилетел вице-президент США, и как Черногория, куда он направляется из Грузии.



Посылы и маршрут визита Майка Пенса подтверждают сильную поддержку США в отношении территориальной целостности Грузии», - заявил журналистам Давид Бакрадзе.















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