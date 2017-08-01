Встрече Майка Пенса и Георгия Квирикашвили прошла в администрации президента

01.08.2017 12:29 Вице-президент США Майк пенс встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Встреча проходила в администрации правительства Грузии.



Как сообщает пресс-служба правительства, в начале встрече Майк Пенс поблагодарил главу правительства за теплый прием и еще раз передал ему главное послание президента США о том, что "США поддерживают Грузию".



"Мы очень ценим грузино-американские отношения, которые развиваются на протяжении последних 25 лет. Грузию мы считаем важнейшим стратегическим партнером. Мы уважаем ее территориальную целостность и стремление к членству в НАТО", - заявил Пенс на встрече.



Георгий Квирикашвили поблагодарил Майка Пенса за визит в Грузию и оценил его важнейшей поддержкой правительства США в отношении Грузии.



Стороны рассмотрели на встрече основные вопросы грузино-американского стратегического партнерства. Было подчеркнуто сотрудничество с сферах обороны и безопасности, и огромная роль США в развитии и повышении обороноспособности вооруженных сил Грузии. Была отмечена важность международных учений "Достойный партнер" для в деле укрепления безопасности, стабильности и мира в регионе.



Премьер-министр Грузии и вице-президент США говорили о ситуации на оккупированных территориях. Квирикашвили отметил, что сегодня главнейшей проблемой Грузии являются оккупированные территории. По его словам, очень важна поддержка США в процессе мирного урегулирования конфликта. Премьер-министр Грузии поблагодарил Майка Пенса за твердую и непоколебимую позицию США в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии.



По заявлению вице-президента США Майка Пенса, очень важен вклад грузинских военнослужащих в дело международной безопасности.



На встрече стороны также обсудили реформы правительства Грузии. Как отметил премьер-министр Грузии, сегодня страна имеет одну из наилучших бизнес-сред, низкие показатели коррупции и бюрократии и низкие налоги, что интересно американскому бизнесу. Было отмечено, что очень важна заинтересованность и участие американских компаний в инфраструктурных проектах регионального масштаба.



На встрече в администрации правительства стороны выразили готовность совместными усилиями еще больше углубить стратегическое партнерство двух стран.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

